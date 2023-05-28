Землетрус, ППО чи зброя: Вночі кияни чули дивну вібрацію

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Анна Григораш
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В ніч на 28 травня деякі кияни чули вібрацію, схожу на землетрус. Приблизно у той самий час у Києві та області сили ППО активно відбивали атаку ворожих дронів. Втім, деякі користувачі соцмереж пишуть, що чули щось подібне на підземні поштовхи навіть тоді, коли вибухів не було.

Чи був землетрус

У соцмережах почала ширитися версія про землетрус у Києві, адже минулої ночі він стався у Полтавській області.

Втім, у Головному центрі спеціального контролю у неділю повідомили, що у Києві та області підземні поштовхи не фіксували.

Крім того, Геологічна служба США (USGS) та Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), що відстежують активність сейсмічних явищ на планеті, не повідомляли про землетруси на території України минулої ночі.

Кличко і зброя

Пізніше мер Віталій Кличко висловив свою оригінальну версію того, що сталося.

«Ця зброя їде на фронт. Нова, потужна. І може бути вібрація пов’язана з цим», — заявив Кличко в ефірі національного телемарафону.

Раніше ми писали, що в ніч на 28 травня Київ відбив наймасовішу атаку дронів – на столицю летіло 40 БПЛА окупанів. Усі вони були збиті силами ППО. Пізніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що для відбиття нічної атаки, крім засобів ППО, Україна використовувала винищувачі.

Фото: Maksym Diachenko/Unsplash

Опубліковано: 28 травня 2023
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