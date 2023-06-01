Укриття у Києві будуть постійно відчиненими – КМДА

Глава департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час брифінгу заявив, що укриття в місті повинні бути постійно відчинені.

"Сьогодні прийнято рішення, щоб укриття були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи і безхатченки будуть організовувати там притулки", – сказав він.

Міська влада також закликає киян долучатись до перевірки доступу до укриттів разом з моніторинговою групою “Озон”. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон".

“Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій”, – йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися, потрібно написати лист на електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки [email protected] .