Укриття у Києві будуть постійно відчиненими – КМДА

Глава департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час брифінгу заявив, що укриття в місті повинні бути постійно відчинені.
"Сьогодні прийнято рішення, щоб укриття були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи і безхатченки будуть організовувати там притулки", – сказав він.
Міська влада також закликає киян долучатись до перевірки доступу до укриттів разом з моніторинговою групою “Озон”. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон".
“Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій”, – йдеться у повідомленні.
Щоб долучитися, потрібно написати лист на електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки [email protected].
Наприкінці травня в КМДА запевняли, що закритих укриттів під час повітряної тривоги не буде.
В ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву, внаслідок чого у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з 11-річною донькою. Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок, журналістам “Суспільного”, всі загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.