Землі навколо паркінгу на Оболоні хочуть віддати під масштабну забудову - активісти

Київські чиновники та депутати, окрім забудови рекреаційної зони Оболоні, розпочали юридичне оформлення комерційної зони для наближених «інвесторів‎»‎.

Про це йдеться у розслідуванні "Оболонь".

"Капітальний ремонт зеленої зони" так документально називають роботи, а також будівництво мостів та аквапаркінгу обійдеться платникам податків орієнтовно у 1 000 000 000 гривень.

Для прикладу, за ці гроші можна облаштувати понад 1000 укриттів чи 20 веломаршрутів, або придбати 125 тролейбусів, або створити понад 10000 паркомісць.

"Але Київському міському голові та деяким депутатам необхідно побудувати на Прирічній екологічно небезпечний об'єкт з порушенням законодавства у рекреаційній зоні та на дамбі"

Активісти стверджують, що розпорядження КМДА «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування зони масового відпочинку населення на водному об’єкті міста Києва «Верхня», розташованої в Оболонському районі (затока Собаче гирло, вул. Прирічна), об’єктами спортивно-рекреаційного призначення», має на меті створити комерційну зону по типу Х-парку. Мова йде про 17,67 гектар рекреаційної зони Прирічної.

Згідно з положення про інвесконкурси, рішення про визначення переможця приймає конкурсна комісія по залученню інвесторів. Переможець затверджуються звичайним розпорядженням КМДА.

Важливо зазначити, до складу цієї конкурсної комісії входить керівник КП «Київське інвестиційне агентство» Богдан Чорній. Це КП відповідно до розпорядження КМДА №177 від 21.01.2022 року визначили замовником підготовчих робіт для проведення цього інвестконкурсу.

"За “дивним” збігом обставин, саме Чорній зараз виступає одним з головних лобістів аквапаркінгу на Прирічній. Всіляко намагається задобрити мешканців, щоб необхідна інфраструктура під майбутні комерційні об'єкти була побудована", - пишуть активісти.

Розслідувачі наголошують, що паркінг – це початок великої забудови та комерціалізації десятків гектар неймовірно чудової рекреаційної зони Оболоні.

Нагадаємо, що петиція проти будівництва трирівневого паркінгу на вулиці Прирічній біля Оболонської набережної та за облаштування там парку набрала більше 6 000 підписів. Проте міська влада її відхилила .

У березні стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.