До "Будинку з комахами" повернулися будівельники та продовжують розбирати пам'ятку

У Києві будівельники продовжують розбирати 130-річний прибутковий будинок Марії Станіславської, розташований на вулиці Володимірській, 93, більш відомий, як "будинок з комахами".

Про це повідомляє "Цегла".

На будівлю накладено арешт, але попри це будівельні роботи тривають, а будівельники погрожують «визвать свою охорону».

До цього за фактом самоправних дій проти забудовника відкрито кримінальне провадження за ст. 298 КК України - умисне пошкодження або руйнування пам’яток.

Нагадаємо, що історичний «Будинок з комахами» почали зносити у квітні під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі проходив за невтручання Нацполіції.

Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Врешті-решт через місяць споруду включили до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Раніше ми писали, що активісти почали реновацію памʼятки. Там облаштують громадський простір.

Фото: Цегла