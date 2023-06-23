Приміщення університету Карпенка-Карого у Києві повернули у державну власність

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Анна Григораш
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Прокуратура повернула у державну власність приміщення університету ім. Карпенка-Карого.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір оренди приміщення навчального корпусу університету, що використовувалося не для освітніх цілей.

Як з'ясувалося, Регіональне відділення Фонду Держмайна України у місті Києві передало приміщення університету площею 145,8 кв.м. та вартістю 3, 4 млн грн в оренду товариству, діяльність якого не пов’язана з освітнім процесом.

“Реагуючи на порушення, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди та повернення майна. Суд задовольнив позов у повному обсязі”, – сказано у повідомлення.

Раніше ми писали, що Мінкульт вніс «будинок з комахами» Марії Станіславської в Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 23 червня 2023
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