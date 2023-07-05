У Запоріжжі на дні обмілілого Дніпра знайшли залишки, мостів побудованих 70 років тому

Падіння рівня води в Дніпрі внаслідок руйнування окупантами греблі Каховської ГЕС відкрило залишки дерев’яних мостів 1944 року, які знаходились під водою майже 70 років.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника “Хортиця”.

Тимчасові залізничні мости через Дніпро почали будувати у 1943 році після запеклих боїв у Запоріжжі, коли гребля ДніпроГЕСу, а також сталеві мости Стрілецького були зруйновані.

Крім інженерних військ, для спорудження мостів залучали тисячі робітників зі всієї області, зокрема працівників «Запоріжсталі», «Комунару», «Запоріжбуду». 80% земляних робіт виконували вручну за важких погодних умов суворої зими (морози доходили до -20 градусів). Для більш складних робіт застосовували техніку.

Архівне фото мосту із фондозбірки Національного заповідника «Хортиця»

Насипали дамби та земляні підходи, забивали палі, яких було 1520 штук. Опори мосту виготовляли із просочених шпал і колод. Особливо складним завданням було встановлення 30-метрової прогонної конструкції вагою 60 тонн над судноплавною частиною Дніпра. Саму конструкцію залишили німці біля річки Кагальник. Її забрали мостобудівники та пристосували під нагальні потреби.

Перший міст збудували всього за 48 днів. Починалась гілка біля вокзалу Запоріжжя І, далі йшла на захід, перетинала Дніпро по мосту довжиною 1330 метрів та заходила на дамбу в плавневій частині острова Хортиця, північніше впиралась в річище Старого Дніпра і долала його за допомогою мосту довжиною 560 метрів. Далі шлях проходив уздовж узбережжя Старого Дніпра на правому березі і з'єднувався з наявною залізничною магістраллю на ділянці Запоріжжя-Апостолове, недалеко від зруйнованого моста Стрілецького.

Фото залишків мосту, 9 червня 2023 р

Тимчасові мости проіснували 9 років. За цей час вдалося відновити ДніпроГЕС, побудувати мости Преображенського, рух якими було відкрито 30 грудня 1952 року. Тільки після цього тимчасові мости були демонтовані. А свідчення їхнього існування можна було побачити лише в насипних дамбах південної частини Хортиці та в спогадах старожилів.