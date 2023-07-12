Літній майданчик на Шота Руставелі, що займав майже весь тротуар, демонтували

Літній майданчик закладу на вулиці Шота Руставелі, який займав майже весь тротуар, демонтували.

Про це повідомила депутатка Київської місьради Ксенія Семенова.

Зазначається, що роботи зупинив Департамент міського благоустрою.

Нагадаємо, що днями столичне кафе Pastis cafe почало зводити літник. Майданчик будували на тротуарі та звузили прохід для пішоходів до мінімуму.

Пізніше директор Департаменту міського благоустрою Михайло Буділов відзвітував, що роботи зупинені. Інспектору, який прибув на місце, робітники показали договір на літній майданчик без конструктивних елементів. Також він додав, що це є порушенням і буде обовʼязково складено адміністративний протокол на уповноважену особу.

Нагадаємо, що правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має складати не менше 50% від ширини тротуару.

Фото: Ксенія Семенова