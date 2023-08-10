Петиція із закликом відновити історичний будинок на Софіївській набрала необхідну кількість голосів

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Марія Іващук
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Петиція щодо відновлення та надання статусу пам’ятки архітектури будинку на вулиці Софіївській, 20/21 набрала необхідні 6000 голосів.

Раніше активісти інформували, що будинок хочуть знести, а натомість побудувати офісну 10-поверхівку з підземним паркінгом.

У тексті петиції зазначають, що саме у цій будівлі голова Центральної Ради УНР Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Водночас, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, наразі немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку, повідомив Кличко. Однак науковці продовжують працювати над пошуком підтверджень в архівах.

Раніше міський голова Віталій Кличко пообіцяв, що історична будівля на Софіївській вулиці отримає статус пам’ятки архітектури.

Нагадаємо, що будинок, що виходить на Софійську площу, збудований у 1870 році за проєктом архітектора А. Сопоцинського для колезького асесора Г. Лозицького.

У 2011 році Мінкульт визнав будинок таким, що не підлягає внесенню в реєстр, відхиливши подання від КМДА.

Опубліковано: 10 серпня 2023
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