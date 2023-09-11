Мешканці написали колективну заяву в прокуратуру проти знесення історичних будівель на Рейтарській

Мешканці вулиці Рейтарської підписали колективне звернення проти знесення історичних будівель на Рейтарській, 37.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, активіст Дмитро Перов.

У зверненні містяни просять Київську міську прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження або руйнування обʼєктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України) та накласти арешт на історичні будівлі та земельну ділянку, що є пам’яткою археології національного значення.

Раніше забудовник пропонував громаді підписати меморандум щодо реконструкції памʼятки історії та архітектури на Рейтарській, 37 з облаштуванням підземного паркінгу.

Нагадаємо, що 8 вересня будівельники відновили демонтаж архітектурної пам’ятки на Рейтарській, 37, попри відкрите кримінальне провадження. Раніше Департамент територіального контролю призупинив дію картки на порушення благоустрою, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування обʼєкту культурної спадщини.

У квітні під виглядом реставрації на Рейтарській, 37 почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.



Фото: Дмитро Перов