Коли буде розчищено озеро Синє: коментар головного еколога столиці

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Наталія Габрух
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На Виноградарі перестало існувати озеро Синє. Це сталося внаслідок глобального замулення водойми й перекриття притоку грунтової води з підземних джерел, а також через відсутність дощів протягом понад два місяці.

КП «Плесо», яке є замовником майбутніх робіт по відновленню водного балансу озера Синє, провели на озері додаткові інструментальні обстеження.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Олександр Возний прокоментував ситуацію і пообіцяв, що роботи на озері обов’язково будуть проведені цього року.

Він повідомив, що в лютому 2023 року Департамент забезпечив рішення Київради, яким було затверджено перелік природоохоронних заходів у столиці на 2023 рік. Пункт №1 у ньому — розчистка та благоустрій озера Синє.

Після прийняття депутатами рішення, було підписане розпорядження Київської міської військової адміністрації. Цим рішенням здійснюється розподіл коштів. В рамках розподілу було передбачено 35 мільйонів на розчистку, ревіталізацію та благоустрій озера Синє.

«Це розпорядження КМВА вийшло на прикінці серпня. Після отримання фінансування, КП “Плесо” потрібно завершити питання з проєктними та іншими документами, які дають йому дозвіл на роботи. Проєкт пройшов експертну оцінку впливу на довкілля. “Плесо” пообіцяло громаді, що після отримання оцінки впливу на довкілля вони зможуть в середині вересня приступити до оголошення закупівлі послуги підрядника робіт на “Прозорро”. Й в жовтні стати до роботи», — коментує Олександр Возний.

Він вказує, що даний проєкт ще треба погодити з Держагентством водних ресурсів й з Дерслужбою геології та надр. Ці погодження затягнулися по термінам.

6 жовтня від Держгеології було отримано погодження. Залишилося отримати його від Держагентства водних ресурсів. З їх сторони очікується на позитивне рішення наступного тижня, до 15 жовтня. Після цього КП «Плесо» приступить до закупівлі послуг.

«Сподіваюся, що роботи по розчистці озера в цьому році будуть виконані. По часу ми ще встигаємо провести ці роботи взимку, якщо не буде якихось форсмажорних обставин в країні», — уточнив Возний.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

Фото: КП «Плесо».

Опубліковано: 07 жовтня 2023
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