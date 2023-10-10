Milk Bar розмістять на фасаді історичну вивіску «Молоко» та оплатять 50% від вартості реставраційних робіт

Заклад Milk Bar погодився розмістити на фасаді одного з закладів на вулиці Магнітогорська, 1-А історичну вивіску «Молоко». Про це повідомляє фонд «Має значення», що займається збереженням історичної архітектури Києва.

У фонді коментують, що шукали людей, які погодяться розмістити вивіску в себе на будівлі, щоб вона стала доступною для жителів Києва, а не припадала пилом на складі. На пропозицію відгукнувся заклад Milk Bar.

Крім цього, Milk Bar запропонували оплатити 50% від вартості реставраційних робіт. Наразі було організовано демонтаж, і вивіска вже перебуває в майстерні реставраторів. Зараз вони вивчають проблемні місця, оцінюють пошкодження і вартість робіт.

Фонд «Має значення» оголосили збір коштів на реставрацію вивіски. Долучитися можна за посиланням .

Раніше ми писали , що волонтери збирають кошти на реставрацію дверей хімфакультету університету Шевченка.