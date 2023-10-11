Боротьба за 90-річний каштан на Пейзажній алеї: директор музею все ще відмовляється від його лікування

Лікування 90-річного каштану біля Пейзажної алеї все ще стоїть під питанням. Директор музею історії України, хоча попередньо погодився, відмовляється дозволити полікувати дерево та не хоче брати на себе відповідальність. Про це повідомляє депутатка Євгенія Кулеба.

Вона нагадує, що гроші на лікування дерева збирав увесь Київ, а також дуже активно комунікувала та особисто ходила до директора музею акторка Ольга Сумська.

«На жаль, він має акт, в якому каштан визнано аварійним. На жаль, відповідно до нашого законодавства аварійні дерева потрібно видаляти», — пише Євгенія Кулеба.

Проте вже відомий висновок ботанічного саду Гришка про те, що каштан можна і потрібно лікувати. Арбористи Володимир Ветроградський та його колега з Польщі Piotr Tyszko-Chmielowiec також бачать дуже конкретний шлях порятунку дерева.

«Мабуть, це дерево мало дуже особливе минуле життя, якщо зараз за нього вривається усе місто», — додає Євгенія Кулеба.

Раніше ми писали , що 12 вересня на Пейзажній алеї працівники «Київзеленбуду» хотіли зрізати 90-річний каштан на замовлення Музею історії України. Перешкодою їм стали арборист Володимир Ветроградський і депутатки Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, що вже декілька місяців боролися за збереження історичного дерева.

Зрештою вмовити адміністрацію музею відтермінувати спилення вдалося акторці Ользі Сумській, яка підтримала ініціативу активістів. На лікування дерева почали збір коштів.

Згодом Керівництво Національного музею історії України і Федор Андрощук заявили, що подадуть у суд на КО "Київзеленбуд", якщо підприємство не спиляє 90-річний каштан біля Пейзажної алеї. Ольга Сумська намагалася потрапити на прийом до директора, але він сказав, що спілкуватиметься тільки через юристів та офіційні листи.