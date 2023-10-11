Волонтери відновили гостомельську школу, зруйновану росіянами

Команда волонтерів благодійного фонду «ГУРТУМ» відновила гостомельську початкову школу, що пережила дві війни та російську окупацію. У відновленні допомагали також волонтери з-за кордону.

У перші кілька тижнів повномасштабного вторгнення територію школи пошкодило трьома російськими снарядами та безліччю уламків. Згодом керівництвом школи було прийнято рішення про її знесення.

Пошкодження були значними, адже було пошкоджено фасад, зруйновано дах, вибито вікна, знищено підлогу, пошкоджено електрику та водопостачання. Про це дізналися у благодійному фонді «ГУРТУМ» та вирішили допомогти з відбудовою.

Процес тривав понад рік. Поки волонтери прибирали територію, встановлювали вікна та облаштовували класи, директор та вчителі школи продовжували працювати. Робоче місце облаштували в кабінеті, який єдиним не зазнав ушкоджень.

Тепер школа має назву Petite Ecole, що перекладається з французької як «маленька школа». На початку вересня вона знову запрацювала та прийняла учнів. Також на території школи з’явилося оригінальне укриття від ворожих обстрілів у вигляді казкового будиночка Гобітів.

Раніше ми писали , що у Бучі побудували нову модульну котельню на місці зруйнованої росіянами.