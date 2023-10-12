Літній майданчик ресторану Boho, який займав увесь тротуар, почали демонтувати

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Ірина Маймур
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У Печерському районі Києва розпочали демонтаж літнього майданчика ресторану Boho.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Як повідомили в КМДА виданню «Економічна правда», майданчик ресторану Boho містить ознаки капітальної споруди. Тому міська влада видала власнику припис на демонтаж.

«Власник, ФОП Ростислав Ручко, направив лист на КП щодо демонтажу вказаного обʼєкту власними силами до 15 жовтня», — зазначив директор департаменту територіального контролю міста Києва.

Раніше ми писали, що поліція оштрафувала ресторан Boho на Печерську за роботу під час комендантської години.

Фото: Михайло Ткач

Опубліковано: 12 жовтня 2023
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