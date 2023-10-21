Для будівництва нової школи і дитсадка у Ворзелі можуть вирубати близько 300 дерев

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Наталія Габрух
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У Ворзелі розчищають майданчик для будівництва початкової школи і садочка. Ворзельські екоактивісти підрахували, що для цього зрубають 280 дерев. Громадська ініціатива ECO BUCHA поцікавилася ходом робіт. Про це повідомляє Ірина Садова у соцмережах.

Ірина Садова пише, що з іншого боку місцевої школи вже вибудувані паркани і активно рубаються дерева. За офіційним повідомленням там буде сучасний садок/школа за 110 млн грн, виділених Кабміном.

За словами мера Бучі Анатолія Федорука, це буде інклюзивний заклад, де створять безбар’єрний простір та сучасні умови для всіх дітей. А також врахують усі стандарти будівництва задля максимального збереження довкілля.

«І ми навіть готові повірити у “максимальне збереження довкілля”, але для цього громадськість хоче принаймні подивитися на проект майбутнього закладу. Зазвичай на будівельних майданчиках вивішена хоча би офіційна картинка об’єкту, який споруджується. Тут такої ми не побачили. Мешканцям Ворзеля цей проект не представляли, не знайомили. Хоча саме їх діти та внуки будуть тут вчитися», — коментує Ірина Садова.

Громада цікавиться, чи у новій Ворзельській початковій школі буде штучне озеленення, чи хоча би частково збережеться те, що існує ще сьогодні? Чи максимально впишуть автори проекту здорові дерева Ворзельського парку у територію майбутнього дитячого освітнього закладу? Чи буде оптимальний баланс між потребами будівництва і збереженням живих дерев навколо?

«Навряд чи комусь захочеться розповідати своїм дітям, що вони вчаться на місці загибелі трьохсот дерев...», — пише Ірина Садова.

Раніше ми писали, що у Бучі збудують нову школу й дитсадок.

Фото: Ірина Садова.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
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