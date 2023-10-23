На стінах 9 корпусу КПІ планують намалювати мурал: ось візуалізації

На стіни 9 корпусу КПІ планують нанести патріотичний мурал. Наразі обирають з п’яти варіантів. Про це повідомляє Хмарочос.

У червні з’явився парк «Нескорених» поряд з 9 корпусом, який присвятили КПІшникам та КПІшницям, оборонцям України. Згодом після цього з’явилася ідея нанести патріотичний мурал на стінах будівлі. Виділити на це кошти та виконати роботи має Соломʼянська РДА.

На першому варіанті муралу пропонується зобразити внесок КПІ до оборони країни. На малюнку розмістили: безпілотники, ракети, електронні схеми тощо. Композиція насичена емблемами, символами та абревіатурами — «армілярними сферами», «квадратом генія» тощо. Збоку зображено Архістратига Михаїла.

На другому варіанті пропонують розмістити розпис на горизонтальній стіні із зображенням корпусу КПІ №1 у неоготичному стилі, а також орнаментами і протитанковими їжаками.

Третій варіант — «пророчі вірші» Тараса Шевченка. На малюнку буде використано шрифт «Kobzar КБ», створений на основі почерку поета.

Інші варіанти повторюють перший з додаванням різної символіки. Ескізи розробляли на кафедрі графіки.

Як відомо, студенти та студентки КПІ відмовилися від нанесення муралу на стіни 9 корпусу, але з’являються нові варіанти малюнків.

«Загалом студенти і студентки КПІ взагалі не хочуть муралу. Вони з повагою ставляться до модерністської архітектури корпусу, окрім того вже створений парк “Нескорених”», — коментує депутатка Євгенія Кулеба.

Раніше ми писали , що на Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям.

Фото: Хмарочос.