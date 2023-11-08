«Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати

Історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого днями відновили будівельні роботи, почав просідати.

Світлини стану будівлі публікують активісти спільноти «Цегла».

Наразі на майданчик завезли бурову техніку.

Якщо земляні роботи поруч з пам’яткою продовжаться, це призведе до повного руйнування історичного будинку, зазначають у спільноті.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: «Цегла»