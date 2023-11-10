Обеліск на Галицькій площі планували підірвати керованим вибухом

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Валерія Гуржий
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Радянський обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі в Києві планували знести керованим вибухом.

Про це в ефірі KyivFM повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Була ідея знести обеліск, прибрати. Коли будівельники, інженери почали працювати і задалися питанням, а як же це зробити. Він 42 метри, він величезний, то був запропонований метод керованого вибуху, як це було у Ризі. Але, коли в країні війна, Галицька площа дуже густонаселена, тому вирішили, що недоцільно робити керований вибух майже у центрі міста", - пояснила вона.

Нагадаємо, що обеліску на честь міста-героя Києва без радянської зірки планують надати нових сенсів.

Раніше ми писали, що зірку, яку демонтували з обеліска «Місто-герой Київ», перевезли на майданчик для зберігання Державного музею авіації Антонова.

Опубліковано: 10 листопада 2023
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