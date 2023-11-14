Біля «Будинку з комахами» відновили будівельні роботи попри заборонні приписи

Попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95, відновились будівельні роботи. Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

«Викликали поліцію, зафіксували проведення самовільних робіт, зіставили відповідні звернення. Бурова техніка бʼє палі безпосередньо під фундамент будинку-памʼятки. Це безпосередньо може призвести до руйнування об'єкту культурної спадщини», — пише Дмитро Перов.

Активісти спільноти «Цегла» повідомляють , що будівельники почали робити підкоп під пам’ятку архітектури.

Раніше ми писали , що історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам.

Згодом місцеві мешканці закрили вʼїзд для будівельної техніки біля «Будинку з комахами».

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Дмитро Перов, «Цегла».