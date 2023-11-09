Активісти зупинили будівельні роботи біля "Будинку з комахами"

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Валерія Гуржий
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Будівельні роботи біля історичного «Будинку з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95 вдалося зупинити активітам.

Про це повідомив заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

"Будинок Марії Станіславської 1893 року дав тріщини і почав просідати…Тож, вирішили допомогти правоохоронцям і зупинити заїзд будівельної техніки. Нині роботи зупинені...Передаємо естафету Київська міська прокуратура і чекаємо накладення на ділянку арешту", - написав він.

Раніше ми писали, що історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого днями відновили будівельні роботи, почав просідати.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи. Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив, що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 09 листопада 2023
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