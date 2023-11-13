Місцеві мешканці закрили вʼїзд для будівельної техніки біля «Будинку з комахами»

12 листопада місцеві мешканці заблокували проїзд для будівельної техніки поруч з пам’яткою архітектури «Будинок з комахами». Про це повідомляють активісти спільноти «Цегла».

Перед в'їздом на майданчик, де відбуваються роботи, мешканці розмістили бетонний блок.

Активісти спільноти «Цегла» підтверджують, що роботи проходять під керівництвом компанії «Київміськбуд». Впритул до історичної будівлі планують звести офісний центр з підземним паркінгом.

Цього ж дня біля «Будинку з комахами» впав будівельний паркан. Місцеві мешканці повідомили, що постраждали секції, що знаходяться в охоронній зоні памʼятки архітектури.

Раніше ми писали , що історичний «Будинок з комахами» на вулиці Володимирській, 93-95, біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: «Цегла».