У Солом’янському ландшафтному парку почали висадку кленової алеї

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Наталія Габрух
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Забудовник ТОВ «Міськбудальянс» профінансував закупівлю дерев та їхню висадку. Згідно договору роботи виконають працівники КП УЗН Солом'янського району. Про це пише Pragmatika.

У парку почали висадку кленів Фрімана Сієна та кленів платановидних (гостролистих) кулястих. Це листопадні дерева середньої висоти, які мають густу і широку пірамідальну форму крони. Вони ростуть у будь-яких видах ґрунту, витримують не тривалу посуху та морозостійкі.

ТОВ «Смарт – Девелопмент», який є замовником будівництва комплексу Citizen біля Солом’янського ландшафтного парку й забудовник ТОВ «Міськбудальянс» планують навесні відремонтувати покриття доріжки, яка веде в зелену зону парку. Нинішнє покриття було зроблено з тимчасових матеріалів на час зимового періоду.

Водночас проти забудови виступають місцеві мешканці.

Нагадаємо, в серпні цього року відновились будівельні роботи по вул. Генерала Шаповала 1-3, які виконуються на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Тоді місцеві мешканці закликали міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки з замовником будівництва ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Також петиція, яку запустили кияни набрала голоси за чотири дні та була підтримана мером Віталієм Кличко. Зі статусу «підтримана» петиція перейшла в статус «на реалізації».

Окрім цього, 16 жовтня в Солом'янському ландшафтному парку відбулась зустріч з головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю, представниками управління житлово комунального господарства Солом'янського району, громадою району, представниками ГО та забудовником стосовно аварійної ситуації, що склалася з зсувом пласту грунту через дії забудовників. Забудовник не зміг надати проекту на проведення робіт з ліквідації наслідків.

Тоді будівництво в Солом’янському ландшафтному парку призупинили. Проте вже 17 листопада роботи відновили. На той момент на будівництві забивали сваї.

Фото: «Смарт – Девелопмент».

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Опубліковано: 28 листопада 2023
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