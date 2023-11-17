Забудовник усунув наслідки зсуву ґрунту у Солом'янському парку, який стався через будівництво ЖК

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Валерія Гуржий
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Забудовник усунув наслідки зсуву ґрунту, що стався Солом’янському ландшафтному парку в середині жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі «Смарт – Девелопмент», пише The Village Україна.

Наразі забудовник «Міськбудальянс», який веде роботи на замовлення «Смарт – Девелопмент», відремонтував пішохідну доріжку, поклавши асфальтну крихту. Це дозводить спостерігати за можливим тимчасовим просіданням свіжого ґрунту, що може статися «в певний період після виконання протизсувних робіт».

Після завершення зимово-весняного періоду доріжку планують облаштувати постійним покриттям з асфальтобетону. Також невдовзі мають встановити оновлену опору освітлення.

У компанії девелопера також повідомляють, що ведуть підготовку до покращення і оновлення парку, зокрема запланували висадження кленової алеї.

Як відомо, у жовтні через будівництво комплексу CitiZen біля Солом’янського ландшафтного парку почало руйнуватись асфальтне покриття, частина якого тоді зʼїхала в котлован.

Раніше ми писали, що кияни закликають міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Вони заявляють, що за роки свого існування Солом’янський ландшафтний парк втратив близько 5 га своєї площі, а рішення по кадастровій справі № К- 32678 щодо відведення земельної ділянки для експлуатації парку досі не прийняте.

Згодом у ТОВ «Смарт-Девелопмент» заявили, що будівництво об'єкта ведеться в непарковій зоні. За словами представників замовника будівництва, ця ділянка, призначена для будівництва.

Фото: «Смарт – Девелопмент», Los Solomas

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Опубліковано: 17 листопада 2023
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