Біля Солом'янського парку відновили будівництво ЖК, незважаючи на припис благоустрою

436
Валерія Гуржий
share share

Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом'янського парку на вулиці генерала Шаповала, 1-3, незважаючи на припис благоустрою.

Про це повідомляє Los Solomas.

Зазначається, що наразі на будівництві забивають сваї.

Нагадаємо, в серпні цього року відновились будівельні роботи по вул. Генерала Шаповала 1-3, які виконуються на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Тоді місцеві мешканці закликали міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки з замовником будівництва ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Також петиція, яку запустили кияни набрала голоси за чотири дні та була підтримана мером Віталієм Кличко. Зі статусу «підтримана» петиція перейшла в статус «на реалізації».

Окрім цього, 16 жовтня в Солом'янському ландшафтному парку відбулась зустріч з головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю, представниками управління житлово комунального господарства Солом'янського району, громадою району, представниками ГО та забудовником стосовно аварійної ситуації, що склалася з зсувом пласту грунту через дії забудовників. Забудовник не зміг надати проекту на проведення робіт з ліквідації наслідків.

Тоді будівництво в Солом’янському ландшафтному парку призупинили.

Фото: Los Solomas

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 17 листопада 2023
share share
Їжа майбутнього: напої з канабісом замість Red Bull та вирощування м’яса в космосі Їжа майбутнього: напої з канабісом замість Red Bull та вирощування м’яса в космосі McDonald’s відкрив перший ресторан у Яремче McDonald’s відкрив перший ресторан у Яремче На пам'ятці архітектури на Подолі з'явилася надбудова: відкрито провадження На пам'ятці архітектури на Подолі з'явилася надбудова: відкрито провадження У парку «Кіото» прибрали оборонні споруди: як він тепер виглядає У парку «Кіото» прибрали оборонні споруди: як він тепер виглядає У Білій Церкві встановили найвищу дерев'яну гойдалку в Україні У Білій Церкві встановили найвищу дерев'яну гойдалку в Україні Студенти Projector Institute оновили айдентику КНУ імені Тараса Шевченка Студенти Projector Institute оновили айдентику КНУ імені Тараса Шевченка У Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки: як він тепер виглядає У Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки: як він тепер виглядає Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.