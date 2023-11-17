Біля Солом'янського парку відновили будівництво ЖК, незважаючи на припис благоустрою

Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом'янського парку на вулиці генерала Шаповала, 1-3, незважаючи на припис благоустрою.

Про це повідомляє Los Solomas.

Зазначається, що наразі на будівництві забивають сваї.

Нагадаємо, в серпні цього року відновились будівельні роботи по вул. Генерала Шаповала 1-3, які виконуються на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Тоді місцеві мешканці закликали міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки з замовником будівництва ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Також петиція, яку запустили кияни набрала голоси за чотири дні та була підтримана мером Віталієм Кличко. Зі статусу «підтримана» петиція перейшла в статус «на реалізації».

Окрім цього, 16 жовтня в Солом'янському ландшафтному парку відбулась зустріч з головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю, представниками управління житлово комунального господарства Солом'янського району, громадою району, представниками ГО та забудовником стосовно аварійної ситуації , що склалася з зсувом пласту грунту через дії забудовників. Забудовник не зміг надати проекту на проведення робіт з ліквідації наслідків.

Тоді будівництво в Солом’янському ландшафтному парку призупинили.

Фото: Los Solomas