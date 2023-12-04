У київському сквері поставили «пісуар для собак»: як це допоможе зберегти рослини

1762
Наталія Габрух
share share

В колишньому сквері Зої Космодемʼянської на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького встановили «пісуар для собак». Про це пише The Village Україна.

Нещодавно сквер оновили за концепцією Acoustic Park. Зокрема, там облаштували нові доріжки, лави й освітлення, а також провели озеленення території.

Крім цього, у сквері встановили новий елемент благоустрою — бетонний конус. Інформаційний знак повідомляє власників собак, що вони можуть дозволяти своїм тваринам залишати на цьому конусі свої «повідомлення». Це рішення має на меті захистити рослини в сквері від собачих міток.

Пісуари для собак – чеський винахід. У вересні 2023-го пісуари для собак з’явилися в чеському місті Плзень, де власники нерухомості скаржилися на собачі мітки на фасадах будинків.

В дизайні пісуара для собак передбачені спеціальні отвори в корпусі. Через ці отвори невелика кількість сечі потрапляє в внутрішній резервуар конструкції. Це забезпечує створення сталого запаху, який витримує умови погоди, такі як дощ або сніг. Завдяки цьому запаху інші собаки мочитимуться у визначеному місці, а не будь-де вздовж вулиці.

У сквері на вулиці Гончара було встановлено пісуар без отворів для стоку рідини. Ця конструкція представляє собою цілісний бетонний конус з камінцями. У комунальному підприємстві УЗН Шевченківського району, яке створило цей пісуар, зазначають, що внутрішній резервуар для збору сечі не є обов’язковим.

«Я запропонувала встановити пісуар, тому що саме в цьому скверику немає зон для вигулу собак. Це місце тінисте, тому тут не росли б газони, натомість на локації висаджені багаторічники. Тобто пісуар потрібний, щоби захистити рослини, але щоб собаки теж могли задовольнити свої потреби, тому що вони теж мешканці міста», – коментує інженерка з ландшафтного дизайну КП УЗН Шевченківського району Ірина Благоляк.

Пісуар для собак у сквері на Гончара – перший у місті від «Київзеленбуду». Цей проєкт наразі є експериментальним, і його успіх визначить, чи будуть подібні конструкції впроваджені в інших зелених зонах міста.

Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.

Фото: The Village Україна.

Вам подобається така ініціатива?
Опубліковано: 04 грудня 2023
share share
7 зимових ретритів в Україні для швидкого відновлення 7 зимових ретритів в Україні для швидкого відновлення Мозаїки з автобусних зупинок тепер можна знайти на листівках: де купити та скільки коштують Мозаїки з автобусних зупинок тепер можна знайти на листівках: де купити та скільки коштують На лівому березі Києва висадили ялинки, дуб у формі парасольки та кущі На лівому березі Києва висадили ялинки, дуб у формі парасольки та кущі На Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 млн гривень На Одещині продають будівлю-пам'ятку архітектури за понад 3,5 млн гривень Потяг Прага – Чоп від чеської компанії RegioJet запустять у січні 2024 року Потяг Прага – Чоп від чеської компанії RegioJet запустять у січні 2024 року На Подолі до будинку 20 століття добудовують літник На Подолі до будинку 20 століття добудовують літник Жителі Солом’янського району просять демонтувати МАФи: петиція Жителі Солом’янського району просять демонтувати МАФи: петиція В Ірпені пропонують розширити частину парку "Покровський": візуалізації В Ірпені пропонують розширити частину парку "Покровський": візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.