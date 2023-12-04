У київському сквері поставили «пісуар для собак»: як це допоможе зберегти рослини

В колишньому сквері Зої Космодемʼянської на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького встановили «пісуар для собак». Про це пише The Village Україна.

Нещодавно сквер оновили за концепцією Acoustic Park. Зокрема, там облаштували нові доріжки, лави й освітлення, а також провели озеленення території.

Крім цього, у сквері встановили новий елемент благоустрою — бетонний конус. Інформаційний знак повідомляє власників собак, що вони можуть дозволяти своїм тваринам залишати на цьому конусі свої «повідомлення». Це рішення має на меті захистити рослини в сквері від собачих міток.

Пісуари для собак – чеський винахід. У вересні 2023-го пісуари для собак з’явилися в чеському місті Плзень, де власники нерухомості скаржилися на собачі мітки на фасадах будинків.

В дизайні пісуара для собак передбачені спеціальні отвори в корпусі. Через ці отвори невелика кількість сечі потрапляє в внутрішній резервуар конструкції. Це забезпечує створення сталого запаху, який витримує умови погоди, такі як дощ або сніг. Завдяки цьому запаху інші собаки мочитимуться у визначеному місці, а не будь-де вздовж вулиці.

У сквері на вулиці Гончара було встановлено пісуар без отворів для стоку рідини. Ця конструкція представляє собою цілісний бетонний конус з камінцями. У комунальному підприємстві УЗН Шевченківського району, яке створило цей пісуар, зазначають, що внутрішній резервуар для збору сечі не є обов’язковим.

«Я запропонувала встановити пісуар, тому що саме в цьому скверику немає зон для вигулу собак. Це місце тінисте, тому тут не росли б газони, натомість на локації висаджені багаторічники. Тобто пісуар потрібний, щоби захистити рослини, але щоб собаки теж могли задовольнити свої потреби, тому що вони теж мешканці міста», – коментує інженерка з ландшафтного дизайну КП УЗН Шевченківського району Ірина Благоляк.

Пісуар для собак у сквері на Гончара – перший у місті від «Київзеленбуду». Цей проєкт наразі є експериментальним, і його успіх визначить, чи будуть подібні конструкції впроваджені в інших зелених зонах міста.

Раніше ми писали, що у Голосіївському парку облаштовують майданчик для собак.

Фото: The Village Україна.