У «Київстар» знову сталися перебої в роботі

Вранці у середу, 20 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» знову виникли проблеми. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

Люди пишуть про проблеми зі зв’язком та інтернетом в різних містах України. Водночас додаток «Київстару» не працює. Повідомляється про «технічні роботи».

У компанії «Київстар» заявили , що знають про проблему й уже працюють над її вирішенням.

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться у повідомленні мобільного оператора.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 12 грудня, у роботі мобільного оператора «Київстар» вперше стався масштабний збій — зник зв’язок та інтернет. Згодом стало відомо, що збій у роботі стався через хакерську атаку.

Фото: з відкритих джерел