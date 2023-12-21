На Софійському соборі почали встановлювати відреставровані хрести: фото

613
Ірина Маймур
share share

20 грудня на Софійський собор почали повертати відреставровані хрести.

Про це повідомив Вадим Кириленко, перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська».

Монтажні роботи триватимуть три доби, повідомив Вадим Кириленко виданню «Вечірній Київ».

Нагадаємо, шість хрестів для собору відреставрували меценатським коштом (орієнтовно 3,5 млн грн) з нержавіючого металу з позолотою. Оновлення кріплень та роботи з їхнього встановлення на банях фінансує держава.

Після Різдва планують демонтувати центральний хрест. Фахівці проведуть реставраційні роботи та відновлять його за кошт столиці Португалії.

Раніше ми писали, що на електронній платформі Prozorro з’явився тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоту куполів Софійського собору. На роботи планували витратити 79,4 млн гривень. Джерелами фінансування у документах вказувались державні і благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Ця інформація викликала критику у частини громадян щодо доцільності виділення великої суми коштів під час війни. У заповіднику пояснили, що виконання робіт із реставрації розраховане на 5 років, тобто – до кінця 2028-го та показали аварійний стан стан покрівлі та куполів собору.

Фото: Вадим Кириленко

Чи потрібна Софії Київській реконструкція?
Опубліковано: 21 грудня 2023
share share
Власника "замку Річарда" на Андріївському узвозі зобов'язали виконати надбудову з автентичної цегли Власника "замку Річарда" на Андріївському узвозі зобов'язали виконати надбудову з автентичної цегли «Київстар» відновив усі послуги й озвучив, якою буде компенсація для користувачів «Київстар» відновив усі послуги й озвучив, якою буде компенсація для користувачів Турецька компанія допоможе реконструювати аеропорт «Антонов» у Гостомелі Турецька компанія допоможе реконструювати аеропорт «Антонов» у Гостомелі Метрополітен скасував закупівлю потягів українського виробника з інклюзивними вагонами Метрополітен скасував закупівлю потягів українського виробника з інклюзивними вагонами У центрі Києва розквітнуть 115 тисяч тюльпанів із Нідерландів У центрі Києва розквітнуть 115 тисяч тюльпанів із Нідерландів У 2024 році Україна почне працювати над відновлення авіапольотів: що для цього потрібно У 2024 році Україна почне працювати над відновлення авіапольотів: що для цього потрібно Куди піти у Києві 22-25 грудня: Latexfauna, Laud, Pianoboy та різдвяні ярмарки Куди піти у Києві 22-25 грудня: Latexfauna, Laud, Pianoboy та різдвяні ярмарки Куди кияни найчастіше викликають таксі та скільки залишають чайових – Bolt оголосив цікаві факти за 2023 рік Куди кияни найчастіше викликають таксі та скільки залишають чайових – Bolt оголосив цікаві факти за 2023 рік
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.