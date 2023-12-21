На Софійському соборі почали встановлювати відреставровані хрести: фото

20 грудня на Софійський собор почали повертати відреставровані хрести.

Про це повідомив Вадим Кириленко, перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська».

Монтажні роботи триватимуть три доби, повідомив Вадим Кириленко виданню «Вечірній Київ».

Нагадаємо, шість хрестів для собору відреставрували меценатським коштом (орієнтовно 3,5 млн грн) з нержавіючого металу з позолотою. Оновлення кріплень та роботи з їхнього встановлення на банях фінансує держава.

Після Різдва планують демонтувати центральний хрест. Фахівці проведуть реставраційні роботи та відновлять його за кошт столиці Португалії.

Раніше ми писали, що на електронній платформі Prozorro з’явився тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоту куполів Софійського собору. На роботи планували витратити 79,4 млн гривень. Джерелами фінансування у документах вказувались державні і благодійні кошти, а також спеціальний фонд.

Ця інформація викликала критику у частини громадян щодо доцільності виділення великої суми коштів під час війни. У заповіднику пояснили, що виконання робіт із реставрації розраховане на 5 років, тобто – до кінця 2028-го та показали аварійний стан стан покрівлі та куполів собору.

Фото: Вадим Кириленко