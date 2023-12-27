На київських маршрутах помітили перші автобуси з Братислави

На низці маршрутів у Києві нещодавно з'явилися яскраво-червоні автобуси Irisbus Citelis.
Про це пише АвтоЦентр.
12-метрові автобуси з низькою підлогою передали з Братислави ще у жовтні.
Загалом Київ отримав як благодійну допомогу від мерії Братислави — 23 пасажирських автобуси.
Більшість з них у робочому стані, проте деякі вже виведені з експлуатації і слугуватимуть донорами для ремонту рухомого складу.
Як відомо, отримувачем благодійної допомоги від Братислави стало комунальне підприємство «Київпастранс».
Раніше ми писали, що в Ірпені можуть запустити електричні пасажирські автобуси.
Фото: АвтоЦентр