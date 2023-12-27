На київських маршрутах помітили перші автобуси з Братислави

467
Наталія Габрух
share share

На низці маршрутів у Києві нещодавно з'явилися яскраво-червоні автобуси Irisbus Citelis.

Про це пише АвтоЦентр.

12-метрові автобуси з низькою підлогою передали з Братислави ще у жовтні.

Загалом Київ отримав як благодійну допомогу від мерії Братислави — 23 пасажирських автобуси.

Більшість з них у робочому стані, проте деякі вже виведені з експлуатації і слугуватимуть донорами для ремонту рухомого складу.

Як відомо, отримувачем благодійної допомоги від Братислави стало комунальне підприємство «Київпастранс».

Раніше ми писали, що в Ірпені можуть запустити електричні пасажирські автобуси.

Фото: АвтоЦентр

А ви вже їздили на нових автобусах?
Опубліковано: 27 грудня 2023
share share
На ВДНГ стартували покази вистави «Мавка Шоу»: фото На ВДНГ стартували покази вистави «Мавка Шоу»: фото У 2024 році в Києві планують добудувати 17 дорожніх об’єктів: які саме У 2024 році в Києві планують добудувати 17 дорожніх об’єктів: які саме Бронювання коштів на купівлю нового житла замість зруйнованого тепер доступне у «Дії» Бронювання коштів на купівлю нового житла замість зруйнованого тепер доступне у «Дії» Залізничний вокзал у Львові стане більш доступним: що зміниться Залізничний вокзал у Львові стане більш доступним: що зміниться Між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» організують човниковий рух: коли та чому Між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» організують човниковий рух: коли та чому Київська влада не підтримала петицію про встановлення валідаторів у маршрутках Київська влада не підтримала петицію про встановлення валідаторів у маршрутках В Одесі почнуть курсувати низькопідлогові трамваї українського виробництва В Одесі почнуть курсувати низькопідлогові трамваї українського виробництва Метрополітен оголошує новий тендер на будівництво лінії метро до Виноградаря — КМДА Метрополітен оголошує новий тендер на будівництво лінії метро до Виноградаря — КМДА
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.