Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській»

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Ірина Маймур
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Після закриття перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» середньодобовий пасажиропотік на синій гілці скоротився майже на 22 %.

Про це виданню «Телеграф» повідомили в КП «Київський метрополітен».

До аварії в тунелі на цій ділянці метро було зафіксовано 210 000 пасажирів на добу, а після — 165 000.

Також у КП нагадали, що з 13 грудня 2023 року й до завершення відновлювальних робіт метрополітен забезпечив човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції «Деміївська» до станції «Теремки» з інтервалом між поїздами 13–17 хвилин залежно від напрямку руху.

Нагадаємо, що в Києві на пів року закрили 6 станцій метро. Тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» закрили в обід 8 грудня.

Раніше ми писали, що закриття частини «синьої» гілки метро збільшило навантаження на громадський транспорт, але переважно в районах, де метро працює.

Фото: Олексій Самсонов / КМД

Чи ви користувалися до аварії закритими зараз станціями метро?
Опубліковано: 16 січня 2024
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