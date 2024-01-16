Стало відомо, скільки пасажирів втратило метро через закриття перегону на «Деміївській»

Після закриття перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» середньодобовий пасажиропотік на синій гілці скоротився майже на 22 %.

Про це виданню «Телеграф» повідомили в КП «Київський метрополітен».

До аварії в тунелі на цій ділянці метро було зафіксовано 210 000 пасажирів на добу, а після — 165 000.

Також у КП нагадали, що з 13 грудня 2023 року й до завершення відновлювальних робіт метрополітен забезпечив човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції «Деміївська» до станції «Теремки» з інтервалом між поїздами 13–17 хвилин залежно від напрямку руху.

Нагадаємо, що в Києві на пів року закрили 6 станцій метро. Тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» закрили в обід 8 грудня.

Раніше ми писали, що закриття частини «синьої» гілки метро збільшило навантаження на громадський транспорт, але переважно в районах, де метро працює.