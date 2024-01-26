200-річні лазні на Подолі можуть визнати нерухомою пам’яткою України

До Мінкульту передали документи на внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток 200-річні лазні на Набережно-Хрещатицькій, 13.

Про це повідомляє Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури й заповідних територій.

Облікову документацію на будівлю подали до Мінкульту для внесення до Держреєстру нерухомих пам’яток України за видом історія та архітектура.

У КНМЦ зазначають, що будинок становить цінність як цікавий приклад архітектури у формах класицизму, відображає розвиток київської архітектури ХІХ ст. та репрезентує творчість київського архітектора Олександра Хойнацького. Будівля є рідкісним прикладом споруд, функціональним призначенням якого були міські лазні, і становить історичну цінність як об’єкт, що пов’язаний з історією національних меншин, із духовним розвитком єврейської громади Києва.

Раніше ми писали, що 200-річний лазні на Подолі визнали об’єктом культурної спадщини столиці.

Нагадаємо, що минулоріч із будівлі вкотре почали знімати дах. Будинок 1822 року побудови не був пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: Дмитро Перов