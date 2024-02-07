У Гатному збудують протирадіаційне укриття за 10 мільйонів

На території Гатненської громади на Київщині, поряд з військовим меморіалом, збудують протирадіаційне укриття.

Про це повідомив сільський голова Гатного Олександр Паламарчук.

«Розробляємо новий проєкт «Протирадіаційного укриття», яке буде розташоване в центрі Гатненської ТГ», — йдеться в його повідомленні.

Попередня вартість укриття — близько 10 млн гривень.

«Кошторис буде після експертизи — приблизно 10 млн. У першу чергу ми будуємо укриття для жителів громади, оскільки у день під час тривоги в укриття ліцеїв можуть спускатись виключно здобувачі освіти та педагоги. А зверху над укриттям будуть меморіальні дошки в памʼять наших загиблих Героїв, які проживали в нашій громаді», — повідомив сільський голова.

За словами Паламарчука, після завершення війни в укритті відкриють музей російсько-української війни.

Раніше ми писали, що у Гатному збудують Національне військове меморіальне кладовище. А у Мінветеранів презентували громадськості його ескізний проєкт.

Візуалізації: Олександр Паламарчук