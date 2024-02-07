У Гатному збудують протирадіаційне укриття за 10 мільйонів

348
Ірина Маймур
share share

На території Гатненської громади на Київщині, поряд з військовим меморіалом, збудують протирадіаційне укриття.

Про це повідомив сільський голова Гатного Олександр Паламарчук.

«Розробляємо новий проєкт «Протирадіаційного укриття», яке буде розташоване в центрі Гатненської ТГ», — йдеться в його повідомленні.

Попередня вартість укриття — близько 10 млн гривень.

«Кошторис буде після експертизи — приблизно 10 млн. У першу чергу ми будуємо укриття для жителів громади, оскільки у день під час тривоги в укриття ліцеїв можуть спускатись виключно здобувачі освіти та педагоги. А зверху над укриттям будуть меморіальні дошки в памʼять наших загиблих Героїв, які проживали в нашій громаді», — повідомив сільський голова.

За словами Паламарчука, після завершення війни в укритті відкриють музей російсько-української війни.

Раніше ми писали, що у Гатному збудують Національне військове меморіальне кладовище. А у Мінветеранів презентували громадськості його ескізний проєкт.

Візуалізації: Олександр Паламарчук

Як вам проєкт укриття?
Опубліковано: 07 лютого 2024
Мемориал Гатное військове кладовище
share share
У Києві запустили доставку вуличної їжі різних країн світу У Києві запустили доставку вуличної їжі різних країн світу “Книжковий Арсенал” 2024: стали відомі дата проведення та формат фестивалю “Книжковий Арсенал” 2024: стали відомі дата проведення та формат фестивалю У навчальному закладі Київщини збудували укриття подвійного призначення на 700 осіб У навчальному закладі Київщини збудували укриття подвійного призначення на 700 осіб Через обстріл у Києві перекрили вулицю та затримується громадський транспорт Через обстріл у Києві перекрили вулицю та затримується громадський транспорт У Львові відреставрували фасад історичної кам’яниці: фото У Львові відреставрували фасад історичної кам’яниці: фото Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками — петиція Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками — петиція З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі У застосунку "Повітряна тривога" з‘явилися сповіщення про різні види загроз та інструкції з подальших дій У застосунку "Повітряна тривога" з‘явилися сповіщення про різні види загроз та інструкції з подальших дій
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.