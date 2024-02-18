Історичний флігель на Михайлівській перебудовувати не будуть – офісне приміщення хочуть звести поруч

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Анна Григораш
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Історичний флігель садиби Броніслави Подгорської 1898 року на вулиці Михайлівській не збираються перебудовувати під офісне приміщення. Реконструкцію проведуть у сусідній будівлі, що не має історичної й архітектурної цінності.

Про це БЖ повідомили у команді архітектурного бюро Urban Design, яке розробило проєкт реконструкції. Раніше активіст Дмитро Перов повідомляв про плани перетворити історичний флігель на вул. Михайлівській, 12а (в) на нову офісну будівлю з 2-рівневим підземним паркінгом.

Згідно з проєктом реконструкції, яке є в розпорядженні редакції, йдеться не про історичний флігель за адресою Михайлівська, 12Б, а про сусідню прибудову за адресою Михайлівська, 12В. Цю будівлю було зведено орієнтовно на початку XX століття і вона не має статусу архітектурної та історичної пам‘ятки. Наразі прибудова знаходиться в аварійному стані.

Двоповерхова будівля (Михайлівська, 12В), яку планують перебудувати під офісне приміщення

Проєкт реконструкції було презентовано на Консультативній раді культурної спадщини КМДА, яка не висунула застережень до проєкту, а взяла його до відома. Команда наразі готує документи на погодження ЮНЕСКО, адже будівля знаходиться у буферній зоні заповідника Софія Київська.

Згідно з проєктом, офісна будівля запроєктована в габаритах та масштабі історичної забудови відповідного кварталу та матиме 4 поверхи з максимальною висотою 14,6 м (дозволенав висота у цій зоні – 15 м).

У коментарях до поста Перова член Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при КМДА та дослідник Києва Михайло Кальницький також заперечив реконструкцію історичного флігеля:

“Щодо оригінальної будівлі – 4-поверхового, з пізнішою надбудовою, флігеля 1898 року – можу сказати, що саме я свого часу атрибутував її як твір Миколи Гарденіна і був співавтором статті про неї у Зводі пам’яток. Але реконструювати збираються зовсім інший, 2-поверховий, будинок, щодо якого навіть немає впевненості, що він збудований у дорадянські часи”.

За даними Кальницького, до революції за цією адресою були цегляні і дерев'яні служби (дров'яні сараї, стайні тощо), у радянський час дерев'яну будівлю знесли, цегляну радикально перебудували під інші функції.

Як виглядатиме офісне приміщення. Візуалізація Urban Design

Замовником реконструкції виступає компанія Universum Development, яка займається житловою, соціальною та офісною нерухомістю. А серед проєктів Urban Design, зокрема, реконструкція старої будівлі на Пейзажній алеї, у якій розмістили посольство Японії. Проєкт реконструкції погодили ЮНЕСКО, Мінкульт, УТОПІК та заповідник “Софія Київська”. У будівлі немає добудови поверхів, і вона не порушує історичну панораму міста.

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Опубліковано: 18 лютого 2024
історична будівля Забудовники
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