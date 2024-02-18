Історичний флігель на Михайлівській перебудовувати не будуть – офісне приміщення хочуть звести поруч

Історичний флігель садиби Броніслави Подгорської 1898 року на вулиці Михайлівській не збираються перебудовувати під офісне приміщення. Реконструкцію проведуть у сусідній будівлі, що не має історичної й архітектурної цінності.

Про це БЖ повідомили у команді архітектурного бюро Urban Design, яке розробило проєкт реконструкції. Раніше активіст Дмитро Перов повідомляв про плани перетворити історичний флігель на вул. Михайлівській, 12а (в) на нову офісну будівлю з 2-рівневим підземним паркінгом.

Згідно з проєктом реконструкції, яке є в розпорядженні редакції, йдеться не про історичний флігель за адресою Михайлівська, 12Б, а про сусідню прибудову за адресою Михайлівська, 12В. Цю будівлю було зведено орієнтовно на початку XX століття і вона не має статусу архітектурної та історичної пам‘ятки. Наразі прибудова знаходиться в аварійному стані.

Двоповерхова будівля (Михайлівська, 12В), яку планують перебудувати під офісне приміщення

Проєкт реконструкції було презентовано на Консультативній раді культурної спадщини КМДА, яка не висунула застережень до проєкту, а взяла його до відома. Команда наразі готує документи на погодження ЮНЕСКО, адже будівля знаходиться у буферній зоні заповідника Софія Київська.

Згідно з проєктом, офісна будівля запроєктована в габаритах та масштабі історичної забудови відповідного кварталу та матиме 4 поверхи з максимальною висотою 14,6 м (дозволенав висота у цій зоні – 15 м).

У коментарях до поста Перова член Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при КМДА та дослідник Києва Михайло Кальницький також заперечив реконструкцію історичного флігеля:

“Щодо оригінальної будівлі – 4-поверхового, з пізнішою надбудовою, флігеля 1898 року – можу сказати, що саме я свого часу атрибутував її як твір Миколи Гарденіна і був співавтором статті про неї у Зводі пам’яток. Але реконструювати збираються зовсім інший, 2-поверховий, будинок, щодо якого навіть немає впевненості, що він збудований у дорадянські часи”.

За даними Кальницького, до революції за цією адресою були цегляні і дерев'яні служби (дров'яні сараї, стайні тощо), у радянський час дерев'яну будівлю знесли, цегляну радикально перебудували під інші функції.

Як виглядатиме офісне приміщення. Візуалізація Urban Design