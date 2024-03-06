В Одесі відновить роботу Ринок їжі Алекса Купера: шукають нові фуд-проєкти

В Одесі відновить роботу Food Market Алекса Купера.

Про це Алекс Купер повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

“Ось в такий момент, хочу вам сказати, що будуємо великий ресторан в Одесі та відновлюємо роботу Одеського ринку їжі”, — написав Алекс Купер.

Також він зазначив, що шукає круті фуд-проєкти по всій країні.

Odesa Food Market — це перший ринок їжі в Україні. Він складається з 14 фуд-точок і трьох барів в центрі Одеси.

З початку повномасштабного вторгнення Odesa Food Market не працював. У приміщенні розташувався Гуманітарний волонтерський центр, який став центром допомоги постраждалим від війни.

Також у Києві працює Kyiv Food Market .

Раніше ми писали, що корпус заводу «Арсенал», де розміщується фудхол Kyiv Food Market, продали новому власнику.

Фото: з відкритих джерел