В Одесі відновить роботу Ринок їжі Алекса Купера: шукають нові фуд-проєкти

314
Наталія Габрух
share share

В Одесі відновить роботу Food Market Алекса Купера.

Про це Алекс Купер повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

“Ось в такий момент, хочу вам сказати, що будуємо великий ресторан в Одесі та відновлюємо роботу Одеського ринку їжі”, — написав Алекс Купер.

Також він зазначив, що шукає круті фуд-проєкти по всій країні.

Odesa Food Market — це перший ринок їжі в Україні. Він складається з 14 фуд-точок і трьох барів в центрі Одеси.

З початку повномасштабного вторгнення Odesa Food Market не працював. У приміщенні розташувався Гуманітарний волонтерський центр, який став центром допомоги постраждалим від війни.

Також у Києві працює Kyiv Food Market.

Раніше ми писали, що корпус заводу «Арсенал», де розміщується фудхол Kyiv Food Market, продали новому власнику.

Фото: з відкритих джерел

Плануєте завітати до Odesa Food Market після відкриття?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 06 березня 2024
share share
Українська опера "Чорнобильдорф" здобула премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії Українська опера "Чорнобильдорф" здобула премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії Театр Франка зібрав понад 2,3 млн для ЗСУ на благодійному показі ”Конотопської відьми” Театр Франка зібрав понад 2,3 млн для ЗСУ на благодійному показі ”Конотопської відьми” За фактом пожежі на території екопарку “Осокорки” розпочали досудове розслідування За фактом пожежі на території екопарку “Осокорки” розпочали досудове розслідування На Січових Стрільців облаштували наземний пішохідний перехід На Січових Стрільців облаштували наземний пішохідний перехід
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.