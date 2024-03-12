Терапевтичний сад для ветеранів створять на території психлікарні на Кирилівській

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Ірина Маймур
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У Києві змінили місце майбутнього терапевтичного саду для ветеранів. Данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен облаштує його на території клінічної лікарні «ПСИХІАТРІЯ» (колишньої Київської міської психіатричної лікарні № 1 ім. Павлова).

Про це він розповів медіа RFI.

Директор медзакладу уже дав дозвіл Колвіллу-Андерсену на облаштування саду.

“Це найбільша в Європі психіатрична лікарня. І я познайомився з її директором, який дозволив побудувати сад на лікарняній землі”, – сказав Колвілл-Андерсен.

Нагадаємо, що спершу данський урбаніст планував розмістити сад на Подолі, але цьому завадили бюрократичні процеси.

Колвілл-Андерсен планує, що сад запрацює до червня.

Сад матиме три зони для людей з різними рівнями психічних травм. Перша – для дуже замкнутих людей, які сидять вдома, не можуть спілкуватися з людьми і навіть вийти на вулицю. Далі розмістять зону, де двоє людей могли б поговорити. Третій рівень буде для тих, хто почувається краще і готовий до більшої комунікації.

Загалом весь сад міститиме елементи, які сприяють розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції, такі як заспокійливі кольори, м’які текстури та розквітлі рослини.

Раніше ми писали, що терапевтичний сад для реабілітації військових і людей із ПТСР з’явиться і у Львові.

Візуалізації: colville-andersen.cоm

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Опубліковано: 12 березня 2024
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