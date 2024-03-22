На ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською" вже виділили майже 400 млн грн

На ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідьська" та "Деміївська" виділено близько 400 млн грн.

Про це сказав міський Києва Віталій Кличко на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє Forbes Ukraine.

За його словами, кошти в міському бюджеті закладені та виділені з резервного фонду на цей рік.

До того ж, т. в. о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський додав, що будівництво ТРЦ Ocean Mall поблизу "Деміївської" не має стосунку до проблем з тунелем.

Раніше ми писали, що наразі завершено 40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями метро “Деміївська” і “Либідська, який обіцять відремонтувати до кінця літа.

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року у Києві на пів року закрили 6 станцій метро.

Також ми писали, що ділянку тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують зробити монолітною, а роботи проводити у відкритий спосіб, тобто з розкриванням тунелю з поверхні.

Фото: Київський метрополітен