Фото дня: Бариста після вибухів у Києві продовжує готувати каву в потрощеному кафе

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Наталія Габрух
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Вранці 25 березня окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Та незважаючи на численні руйнування, дівчина-бариста продовжує готувати каву у потрощеному вибухами кафе.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Головне, що ми всі живі. Наша кав’ярня теж частково жива. І ми тримаємося, працюємо. Все буде Україна”, — коментує дівчина.

За її словами, робота відволікає від подій, які сталися сьогодні.

“Навіть у перші хвилини після прильоту ми почали всім роздавати фільтр-каву. Це все ми робимо, щоб відволікти трішки людей, адже життя продовжується. Як нас взагалі можна зламати”, — додає бариста.

Раніше ми писали, що росія зранку атакувала Київ балістикою: пошкоджені будинки у різних районах, є потерпілі.

Фото: Богдан Кутєпов

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Опубліковано: 25 березня 2024
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