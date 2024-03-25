Фото дня: Бариста після вибухів у Києві продовжує готувати каву в потрощеному кафе

Вранці 25 березня окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Та незважаючи на численні руйнування , дівчина-бариста продовжує готувати каву у потрощеному вибухами кафе.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Головне, що ми всі живі. Наша кав’ярня теж частково жива. І ми тримаємося, працюємо. Все буде Україна”, — коментує дівчина.

За її словами, робота відволікає від подій, які сталися сьогодні.

“Навіть у перші хвилини після прильоту ми почали всім роздавати фільтр-каву. Це все ми робимо, щоб відволікти трішки людей, адже життя продовжується. Як нас взагалі можна зламати”, — додає бариста.

Раніше ми писали, що росія зранку атакувала Київ балістикою: пошкоджені будинки у різних районах, є потерпілі.

Фото: Богдан Кутєпов