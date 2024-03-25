Фото дня: Бариста після вибухів у Києві продовжує готувати каву в потрощеному кафе
Вранці 25 березня окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Та незважаючи на численні руйнування, дівчина-бариста продовжує готувати каву у потрощеному вибухами кафе.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
“Головне, що ми всі живі. Наша кав’ярня теж частково жива. І ми тримаємося, працюємо. Все буде Україна”, — коментує дівчина.
За її словами, робота відволікає від подій, які сталися сьогодні.
“Навіть у перші хвилини після прильоту ми почали всім роздавати фільтр-каву. Це все ми робимо, щоб відволікти трішки людей, адже життя продовжується. Як нас взагалі можна зламати”, — додає бариста.
Раніше ми писали, що росія зранку атакувала Київ балістикою: пошкоджені будинки у різних районах, є потерпілі.
Фото: Богдан Кутєпов
Опубліковано: 25 березня 2024
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