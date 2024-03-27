Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися

Щоб розібрати завали біля постраждалої від ракетного обстрілу Академії Бойчука, проведуть толоку. На неї запрошують усіх небайдужих містян.

“Сьогодні наш навчальний заклад важко зранений, він потребує ваших сердець, а ще рук. Так, дуже потребує просто ваших рук — просимо всіх приналежних до Академії — студентів, викладачів, колишніх студентів і колишніх викладачів, просто небайдужих громадян відгукнутися на нашу Бойчуківську Толоку”, — йдеться в повідомленні від Академії.

Толока відбудеться 30 березня о 12:00 за адресою: вул. Бойчука, 32. Усіх, хто доєднається, просять узяти із собою “одяг, який не шкода” та рукавички.

До того ж у розборі завалів візьмуть участь активісти Добробату.

До відбудови закладу також можна долучитися фінансово за реквізитами: КДАДПМД ім. М. Бойчука; 01014, м. Київ, вул. М. Бойчука, 32; Код ЄДРПОУ 21598958; UA908201720313201004301003621; МФО 820172 в ДКСУ м. Києва, 2502010; Благодійний внесок від ПІБ.

“Якщо Ви перераховуєте кошти як фізична особа, то відповідно до законодавства України, Ви повинні дотримуватися такої процедури: 1. Відправити короткого листа на імʼя ректорки Академії Олени Осадчої з пропозицією прийняти благодійну допомогу ( i@kdidpmid.edu.ua ). 2. До листа потрібно додати копію паспорта та ідентифікаційного коду. 3. Перерахувати кошти на рахунок (у призначенні платежу зазначити: Благодійний внесок на ремонтні роботи та відбудову Академії)”, — пояснили в закладі.

Нагадаємо, що через ракетну атаку вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-холл та виставковий центр Академії. Також частково пошкоджено будівлю з актовою залою і галереєю.

Раніше ми писали, що в понеділок зранку росія атакувала балістикою Київ. Унаслідок атаки зафіксували пошкодження в різних районах міста.

Фото: Myroslav Vayda; Ростислав Карандєєв