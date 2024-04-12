КМДА скасувала аукціон з оренди Житнього ринку

КМДА зупинила проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, який був запланований на 15 квітня.

Про це повідомили у КМДА.

Далі департаменти спільно з громадськістю планують напрацювати оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

За словами директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимира Костікова, головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Адже Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків Києва. Сучасне його приміщення збудували ще в 1980 році. І сьогодні, після більше 40 років експлуатації, воно потребує капітального ремонту, щоб відповідати сучасним реаліям.

Водночас саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості.

Раніше ми писали, що 19 березня стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Фото: Житній ринок/Facebook