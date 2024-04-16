ДТЕК оновив графіки відключення світла для Києва: коли вони запрацюють та як сповіщуватимуть

У Києві оновили графіки відключення світла. Тепер у разі їх застосування буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

Про це повідомив гендиректор компанії "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

Наразі у Києві графіки не застосовуються, адже електропостачання стабільне, проте ситуація може змінитися, коли кияни почнуть активно використовувати кондиціонери.

Як і раніше, у Києві графіки матимуть три часові категорії:

світла зона – наявність світла гарантована;

світло-сіра зона – світло може бути, а може й не бути;

темно-сіра зона – відключення світла для балансування енергосистеми.

Окрім того, за словами Бондаря, наразі компанія починає співпрацю зі застосунком "Київ Цифровий", щоб кияни за пів години до відключення світла могли отримувати сповіщення.

Подивитися нові графіки ви можете за посиланням.

Раніше ми писали, що українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери.