Мінкульт позбавив колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки – тепер її можуть демонтувати

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило статусу пам'ятки колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку Києва. Тепер об'єкт може бути демонтований.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства.

Зазначається, що Арка дружби народів у Києві встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

У фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики йдеться про те, що попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України.

У висновку також йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій. Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави.

Раніше ми писали, що Інститут нацпам'яті визначив , що Арка Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Після цього у КМДА заявили, що Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.

Фото: УНІАН