Мінкульт позбавив колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки – тепер її можуть демонтувати
Міністерство культури та інформаційної політики позбавило статусу пам'ятки колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку Києва. Тепер об'єкт може бути демонтований.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства.
Зазначається, що Арка дружби народів у Києві встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.
У фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики йдеться про те, що попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України.
У висновку також йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій. Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави.
Раніше ми писали, що Інститут нацпам'яті визначив, що Арка Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.
Після цього у КМДА заявили, що Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.
Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.
Фото: УНІАН