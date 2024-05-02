На станції метро “Звіринецька” почали монтувати нові літери: фото

Зі стін станції метро "Звіринецька" демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.

Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей, повідомляє пресслужба КМДА.

Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовили 52 символи.

У пресслужбі додали, що нові літери можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці.

“Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер”, – зазначили у КМДА.

Раніше ми писали, що на станції метро “Площа Українських Героїв” також встановили нові літери . Їх виготовили у майстерні “Ливарний двір” .

У травні 2023 року перейменували дві станції метрополітену: “Площу Льва Толстого” – на “Площу Українських Героїв”, а “Дружбу народів” – на “Звіринецьку”.

Фото: КМДА