На станції метро “Площа Українських Героїв” встановили нові літери: фото

844
Ірина Маймур
share share

На станції метро “Площа Українських Героїв”, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, встановили нові літери.

Про це повідомив дизайнер Богдан Гдаль, який займався розробленням нових шрифтів та написів.

Роботи проводили вночі.

Дизайнер Богдан Гдаль розробив нові шрифти безкоштовно за власної ініціативи. Також автор отримав всі необхідні погодження від архітекторів станцій.

Нові літери для станції виготовили у майстерні “Ливарний двір”. Розмір кожної літери – близько пів метра, вага – від трьох до шести кілограмів. Автор нового шрифту був присутній на всіх стадіях виготовлення літер та особисто втручався у технічний процес, бажаючи побачити саме те, що канонічно було задумано.

Нагадаємо, що у травні 2023 року перейменували дві станції метрополітену: “Площу Льва Толстого” – на “Площу Українських Героїв”, а “Дружбу народів” – на “Звіринецьку”.

Фото: КМДА

Як вам нові літери?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 квітня 2024
share share
Тернопіль до зими хочуть перетворити на окремий енергоострів: для чого це потрібно Тернопіль до зими хочуть перетворити на окремий енергоострів: для чого це потрібно “Нова пошта” створила компанію "Нова Енерджи", яка генеруватиме електроенергію “Нова пошта” створила компанію "Нова Енерджи", яка генеруватиме електроенергію У Києві перейменували Олександрівську лікарню У Києві перейменували Олександрівську лікарню Зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню: що для цього потрібно Зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню: що для цього потрібно
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.