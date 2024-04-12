На станції метро “Площа Українських Героїв” встановили нові літери: фото

На станції метро “Площа Українських Героїв”, яка раніше мала назву “Площа Льва Толстого”, встановили нові літери.

Про це повідомив дизайнер Богдан Гдаль, який займався розробленням нових шрифтів та написів.

Роботи проводили вночі.

Дизайнер Богдан Гдаль розробив нові шрифти безкоштовно за власної ініціативи. Також автор отримав всі необхідні погодження від архітекторів станцій.

Нові літери для станції виготовили у майстерні “Ливарний двір” . Розмір кожної літери – близько пів метра, вага – від трьох до шести кілограмів. Автор нового шрифту був присутній на всіх стадіях виготовлення літер та особисто втручався у технічний процес, бажаючи побачити саме те, що канонічно було задумано.

Нагадаємо, що у травні 2023 року перейменували дві станції метрополітену: “Площу Льва Толстого” – на “Площу Українських Героїв”, а “Дружбу народів” – на “Звіринецьку”.

Фото: КМДА