Кияни підтримали вже сьому петицію з вимогою не зупиняти громадський транспорт під час тривог

162
Валерія Гуржий
share share

Вже сьому петицію із закликом до влади не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог підтримали кияни. Вона набрала необхідні 6 тисяч голосів.

Автор петиції наголошує, що під час тривог зупиняється лише громадський транспорт, а приватний громадський транспорт, автомобілі та таксі продовжують їздити. Це призводить саме до занепаду громадського транспорту, збитків для міського бюджету, а також порушує комфорт киян, які через зупинку громадського тарнспорту запізнюються на навчання чи роботу, а також переплачуют за проїзд.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Фото: Київпастранс

Хочете, щоб у Києві перестали зупиняти громадський транспорт?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 травня 2024
share share
promo
Активісти закликають перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність – петиція Активісти закликають перенаправити мільярд гривень з ремонту Богатирської на безбар'єрність – петиція У Києві відкриється виставка фоторобіт загиблого на війні поета Максима Кривцова У Києві відкриється виставка фоторобіт загиблого на війні поета Максима Кривцова Цього року у Києві очікується зростання цін та попиту на нерухомість Цього року у Києві очікується зростання цін та попиту на нерухомість Google запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на 10 мільйонів доларів Google запускає додаткову програму грантів для українських стартапів на 10 мільйонів доларів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.