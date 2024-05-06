Кияни підтримали вже сьому петицію з вимогою не зупиняти громадський транспорт під час тривог

Вже сьому петицію із закликом до влади не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог підтримали кияни. Вона набрала необхідні 6 тисяч голосів.

Автор петиції наголошує, що під час тривог зупиняється лише громадський транспорт, а приватний громадський транспорт, автомобілі та таксі продовжують їздити. Це призводить саме до занепаду громадського транспорту, збитків для міського бюджету, а також порушує комфорт киян, які через зупинку громадського тарнспорту запізнюються на навчання чи роботу, а також переплачуют за проїзд.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Фото: Київпастранс