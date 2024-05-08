Київрада підтримала петицію про збереження історичної садиби Зеленських на вулиці Кониського, 22.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка.

У петиції зазначалося, що попри накладений прокуратурою арешт забудовник хоче знести історичну будівлю, яка заважає спорудженню ІІ черги 12-поверхового ЖК "Тургеневъ".

У відповіді Кличко підтримав внесення садиби до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Для цього планують розглянути історичну довідку на житловий будинок і проведуть історико-культурні, історико-архівні та бібліографічні дослідження.

Також Київська міська рада звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки будівельних робіт, що проводять у садибі.

Активісти зареєстрували й іншу петицію — про заборону будівництва ЖК на цьому місці. Її можна підписати тут.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля на вулиці Кониського, 22 була збудована 1890 року на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Раніше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 році після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: petition.kyivcity.gov.uа