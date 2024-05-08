Київрада підтримала петицію про збереження історичної садиби Зеленських

285
Ірина Маймур
share share

Київрада підтримала петицію про збереження історичної садиби Зеленських на вулиці Кониського, 22.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка.

У петиції зазначалося, що попри накладений прокуратурою арешт забудовник хоче знести історичну будівлю, яка заважає спорудженню ІІ черги 12-поверхового ЖК "Тургеневъ".

У відповіді Кличко підтримав внесення садиби до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Для цього планують розглянути історичну довідку на житловий будинок і проведуть історико-культурні, історико-архівні та бібліографічні дослідження.

Також Київська міська рада звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки будівельних робіт, що проводять у садибі.

Активісти зареєстрували й іншу петицію — про заборону будівництва ЖК на цьому місці. Її можна підписати тут.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля на вулиці Кониського, 22 була збудована 1890 року на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Раніше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 році після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 травня 2024
share share
promo
Співзасновники мережі “Галя Балувана” відкрили у Латвії магазин Wesoła Pani Співзасновники мережі “Галя Балувана” відкрили у Латвії магазин Wesoła Pani Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері-віяло Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері-віяло Три історичні будівлі на Подолі отримають статус пам’яток національного значення Три історичні будівлі на Подолі отримають статус пам’яток національного значення Дніпро отримав першу партію енергоефективних трамваїв із Ляйпцига Дніпро отримав першу партію енергоефективних трамваїв із Ляйпцига
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.