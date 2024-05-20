Колишню Арку дружби народів пропонують зробити символом ЛГБТ

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку свободи в Києві, яка раніше мала назву Арка дружби народів, демонтувати не обов'язково.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

“Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій — повний демонтаж. Другий варіант — залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант — залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою”, — сказав Дробович.

Він зазначив, що варіант із веселкою єдиний, який справді переозначає цей об'єкт, а також навколо нього з'являється новий контекст і нова дискусія.

Голова УІНП додав, що не вважає демонтаж обов'язковим, якщо місто і громада по-справжньому переозначать монумент.

У травні 2022 року Київрада декомунізувала назву арки Дружби народів. Її перейменували в Арку Свободи українського народу. У квітні 2024 демонтували композицію на честь Переяславської ради, яка розміщувалася під Аркою. У КМДА заявили, що демонтовувати Арку Свободи українського народу не будуть, але її сенс буде переосмислено, а простір біля неї отримає нову концепцію.

Фото: з відкритих джерел