Київ витратить 20 млн гривень на добудову моста-хвилі на Оболоні

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Валерія Гуржий
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Оболонська районна державна адміністрація витратить 20 мільйонів гривень на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Зазначається, що роботи будуть виконуватись відповідно до зкоригованої проєктно-кошторисної документації. До 10 червня 2024 року там мають виконати будівельно-монтажні роботи та провести благоустрій.

Нагадаємо, що за прогнозами інфраструктурного оглядача Павла Авдокушина, відкриття мосту заплановано на День Києва наприкінці травня 2024 року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділив 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Нагадаємо, що міст-хвилю на Оболоні виготовлять із металу з "Азовсталі". Міст складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Фото: скріншот з відео Павла Авдокушина

Як думаєте, чи встигнуть його добудувати до запланованої дати відкриття?
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Опубліковано: 18 квітня 2024
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