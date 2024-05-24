КМДА погодила концепцію нового будівництва на місці історичної будівлі на Подолі

Консультативна рада Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодила концепцію нового будівництва на місці історичної лісопильні Сніжка, 1902 року на вулиці Турівській, 29а.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, умисне руйнування історичної будівлі почалося ще 2021 року, але тепер роботи можуть стати законними через прийняття рішення консультативним органом. За фактом самоправства Дмитро Перов разом з депутаткою Ксенія Семенова подали звернення в Київської міської прокуратури.

Активіст наголошує, що найбільша проблема у тому, що консультативна рада збирається майже таємно - не має чіткого графіку засідань, а про її скликання ніхто і ніде не публікує інформації.

З цього приводу активіст готує листа до іноземних партнерів щодо корупційних ризиків такої закритої діяльності. Також він зареєстрував петицію із закликом зробити відкритим та публічним процес погодження проєктів будівництва в історичному центрі.

Нагадаємо, що лісопильня міщанина Сніжка є зразком традиційної забудови Подолу кінця XIX — поч. XX століть. Вона розташована в зоні регулювання забудови ІІ категорії історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та пам'ятки ландшафту та історії «Історичний ландшафт київських гір».

Раніше ми писали, що 29 вересня 2023 року будівельники намагалися демонтувати лісопильню. За словами Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування.

Фото: Дмитро Перов