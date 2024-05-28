Оболонський острів та міст-хвиля коштували Києву 200 млн гривень

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Валерія Гуржий
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На облаштування моста-хвилі та Оболонського острова поруч із ним із бюджета міста було витрачено 200 млн гривень.

Про це повідомили у ГО "Пасажири Києва".

"Реальні витрати на весь розважальний комплекс (включно з островом) в 10 разів більші, ніж виділили меценати та партнери конкретно на міст. 200 млн гривень - це ціна марнотратства на розвагу владою Києва, яка, очевидно, забула про війну", - сказано у повідомлення.

Спершу був оголошений тендер на "Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський" вартістю 174,8 млн гривень. Після цього був тендер на додаткові роботи щодо облаштування острова на 13 млн гривень. А ще був оголошений тендер на реконструкцію парку "Наталка" на 20 млн гривень. Реконструкція якого триває з 2017 року. На це уже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

У громадській організації наголошують, що у місті є дефіцит справних тролейбусів, бо їх роками капітально ремонтували лише по кілька одиниць на рік через недостатнє фінансування.

Нагадаємо, що міст для прогулянок відкрили 24 травня 2024 року.

Раніше ми писали, що Тайвань виділив 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту, що дозволить дістатися до Оболонського острова міста.

До цього, метрополія Великого Парижа виділила 19, 4 млн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 28 травня 2024
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