Зʼявилися перші рендери торгово-офісного центру на місці історичного будинку лісопильні Сніжка

Зʼявилися перші рендери торгово-офісного центру на місці історичного будинку на вул. Турівській, 29а. За цією адресою знаходиться лісопильня 1902 року, що належала міщанину Сніжку.

Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

“Проєкт реконструкції 3-поверхової історичної будівлі в 9-поверховий торгово-офісний центр підтримала директорка Департаменту охорони культурної спадщини — Марина Соловйова”, — зазначають у спільноті “Цегла”.

Архітектором торгово-офісного центру, який хочуть побудувати на місці історичного будинку виступив Микола Віхарєв.

“Минулого року Департамент видавав припис, щодо зупинки будівельних робіт за цією адресою. А Київська прокуратура досі розслідує справу щодо незаконного руйнування історичного будинку”, — додають у спільноті “Цегла”.

Нагадаємо, що лісопильня міщанина Сніжка є зразком традиційної забудови Подолу кінця XIX — поч. XX століть. Вона розташована в зоні регулювання забудови ІІ категорії історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ” та пам'ятки ландшафту та історії “Історичний ландшафт київських гір”.

Раніше ми писали, що 29 вересня 2023 року будівельники намагалися демонтувати лісопильню. За словами активіста Дмитра Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування.

Фото: Дмитро Перов