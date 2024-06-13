Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на будинок XIX століття на Подолі

Прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на будинок XIX століття в Подільському районі.

Споруда розташована на вулиці Волоській, 5 та є об’єктом культурної спадщини.

Зважаючи на виняткову оригінальність архітектурного стилю, цей будинок має беззаперечну культурну цінність.

Власник має привести її до належного стану. Однак уже тривалий час ухиляється від взяття на себе зобов’язань щодо охорони історичної будівлі.

Будинок розташований по червоній лінії вулиці Волоської та разом із двоповерховим наріжним будинком № 5/14 і бічним флігелем № 5В складає забудову історичної садиби № 5. Ділянка розташована в архітектурній та археологічній охоронних зонах та на території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.

Нагадаємо, що 3 серпня 2023 року у будівлі сталася пожежа .

Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисний підпал". Це була вже третя пожежа у будівлі. Будинок вже палав в 2018 та 2020 роках.

Фото: Київська міська прокуратура